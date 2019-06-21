أدانت محكمة الرياض مواطنا في واقعة توجيه لفظ “عنصري” لمواطنة بكلمة “يا صومالية” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وفي التفاصيل، فإن مواطنة رفعت دعوى قضائية ضد مواطن؛ بسبب توجيهه كلمة لها وصفتها بـ”العنصرية” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ حيث قال لها “يا صومالية”.
وتضمن الحكم الصادر بمعاقبة المتهم بغرامة 3 آلاف ریال، وأخذ التعهد عليه بعدم التكرار وإلزامه بحذف التغريدات، إلى جانب الاعتذار من المدعية بالحق الخاص في نفس الحساب بحيث تضمن صيغته التالي: “أعتذر للمدعوة لما صدر مني تجاهها من لفظ عنصري” ويثبت لمدة 30 يوماً.
كانت هذه تفاصيل خبر أول حكم من نوعه .. إدانة مواطن بسبب لفظ عنصري في حق مواطنة وتوقيع هذه العقوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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