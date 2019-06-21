عريس جدة .. أصابه الحزن بعد إلغاء حفل زفافه فكتب تغريدة “فتحت له طاقة القدر”

نشر عريس في جدة سلسلة تغريدات دوّنها على حسابه بموقع “تويتر”، يوضح فيها بأن زواجه قد تعثّر بعدما أبلغته القاعة التي حجزها ليوم زفافه، بإلغاء الحجز قبل 10 أيام من الموعد؛ بسبب التزاماتها مع مهرجان “موسم جدة”. وانهالت العروض تضامناً مع العريس “ماجد كمال” وتعويضاً له، حيث كانت البداية من إدارة مهرجان “موسم جدة” التي ردت على تغريدات كمال بقولها: “فرحك فرحنا يا ماجد، إيش رأيك أهل جدة يشاركوك الفرحة، ويصير زواجك زواج الموسم؟”.

وتفاعل معه العديد من الشركات؛ حيث تلقى عروضاً كثيرة من شركات طيران وفنادق ومنتجعات ومطاعم ومحلات ملابس، إضافة إلى عرض من شركة اتصالات وعرض من تطبيق لسيارات الأجرة وعرض من شركة تأمين. وقدمت له إحدى خبيرات التجميل عرضاً بتجهيز عروسه، كما تلقى عرضاً مميزاً بمنحه وعروسه حجاً مجانياً. فيما قدمت شركة”STC” شريحتي “كويك نت” تجوال 50 جيجا للعروسين، إلى جانب إعلان مجموعة الحكير عن استضافتها للعروسين في أول ليلتين لهما بأحد فنادقها بجدة. كما قدمت “عطلات السعودية” التابعة للخطوط الجوية السعودية عرضا تمثل في تذاكر سفر وإقامة مجانية بأحد الفنادق، كما منح فندق “ذا ڤينيو” بكورنيش جدة العروسين جناحاً لقضاء شهر العسل.