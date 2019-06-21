تمديد أوقات العمل في محطة الفحص الدوري للسيارات شمال جدة

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، تمديد أوقات العمل في محطة الفحص في حي النزهة شمال محافظة جدة، تسهيلاً على المواطنين والمقيمين. وأوضحت الإدارة أنه جرى إنهاء الترتيبات اللازمة لاستقبال المركبات في وقت المساء حتى الساعة الـ 11 مساءً من يوم الأحد وحتى الخميس، أما في يوم السبت فستغلق المحطة أبوابها عند الساعة الـ 10 مساءً، وذلك بتعليمات من مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي.
يشار إلى أنه في وقت سابق تم تمديد أوقات العمل في عشر محطات هي: (الرياض والدمام وجنوب جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والهفوف وأبها والقصيم والطائف). ويهدف الفحص الفني الدوري لرفع مستوى سلامة المركبات، وتخفيض معدلات الحوادث، وحماية البيئة من التلوث، وكذلك إخفاء المركبات المشوهة، وتحديد الخلل الموجود بالمركبة وكشف الأعطال وشيكة الحدوث، وإطالة عمر المركبة، حيث يفحص أكثر من 73 جزءًا في المركبة الواحدة، وتتميّز مراحل الفحص بالدقة والشمولية لمتطلبات السلامة.
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