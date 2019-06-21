خالد بن سلمان يبحث مع مسؤول أمريكي آخر تطورات الجهود المبذولة للتصدي لتهديد إيران .. ويكشف ما دار...

أكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، الجمعة، إنه بحث مع المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية، بريان هوك، جهود التصدي لتهديد إيران لأمن واستقرار المنطقة. وقال في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في “تويتر”، باللغتين العربية والإنجليزية: “سعدت اليوم بلقاء السيد بريان هوك، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، لبحث آخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة”.

وتابع “تم التأكيد لدى لقائي المبعوث الأميركي الخاص على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأميركية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة ومناقشة هجماتها الأخيرة على المملكة”. وأضاف: “بحثت مع المبعوث الأميركي الخاص ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيسياً لها ومتناسية كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني”.