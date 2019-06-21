بعدما سرق سيارة وهرب .. شاهد: تفاصيل مطاردة مواطن لـ “لص” في شوارع العيدابي بجازان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا مقطع فيديو كشف تفاصيل مطاردة مواطن لـ “لص سيارات” بعدما قام الأخير بسرقة سيارة فيما تمكن المواطن من إيقافه بالقوة واستعادة السيارة. وتفصيلا: تصادف وجود المواطن ويدعى خالد الغزواني أمام محلات تجارية حيث شاهد السارق وهو يدور حول السيارة وهي “تويوتا أوريون”، ومن ثم يفتح بابها ويقودها ويهرب بها وذلك بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل.

وقال الغزواني أنه قام على الفور بإبلاغ صاحب السيارة الذي كان يتسوق من أحد المحلات بأمر السرقة، وأخذه معه في سيارته (جي إم سي) وطاردا السارق إلى أن تمكنا من اللحاق به وإيقافه بالقوة بعد اعتراضه من الأمام. وأشار إلى أن السارق لم يتمكن من السيطرة على السيارة فاصطدم بهما من الخلف. لافتا إلى أنهما ترجلا على الفور وقاما بالإمساك بالسارق قبل أن يهرب، ومن ثم اتصلا بالشرطة التي حضرت على الفور، مبيناً أنه نجم عن الحادِث بعض الأضرار بالسيارتين. يشار إلى أنه تم إحالة المتهم إلى جهات الاختصاص لإجراء التحقيقات اللازمة.