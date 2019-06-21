وظائف للجنسين في الهيئة العامة للإحصاء.. هنا رابط التقديم

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف للرجال والنساء لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالمسميات التالية (مدير إدارة التطوير الإحصائي، ومدير إدارة المحتوى والنشر الإلكتروني، ومدير إدارة الابتكار الإحصائي، وباحث إحصاء، وأخصائي إحصاء الابتكار والتطوير الإحصائي)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف: 1- مدير إدارة التطوير الإحصائي: – شهادة دراسات عليا في تخصص (إحصاء اقتصاد). – خبرة لا تقل عن 7 سنوات. – إتقان اللغة الإنجليزية. 2- مدير إدارة المحتوى والنشر الإلكتروني: – درجة البكالوريوس في تخصص (تسويق، بحوث تسويقية، دراسات السوق) بتقدير ممتاز أو جيد جداً. – خبرة لا تقل عن 5 سنوات. – إجادة اللغة الإنجليزية. – تمكن كامل من التعامل مع Drupal PhP. – شهادات تخصصية (تقنية معلومات، نظم معلومات، تحليل بيانات، حاسب آلي، إعلام وعلاقات عامة). 3- مدير إدارة الابتكار الإحصائي: – درجة الماجستير أو أعلى في تخصص (إحصاء أساليب، كمية بحوث عمليات) بتقدير لا يقل عن جيد جداً – خبرة لا تقل عن 3 سنوات. Advertisements – إتقان اللغة الإنجليزية. – إتقان استخدام الحاسب الآلي. 4- باحث إحصاء (للجنسين): – ماجستير في الاقتصاد أو الإحصاء. – لا يشترط وجود خبرة سابقة. – إجادة اللغة الإنجليزية بتقدير لا يقل عن ممتاز. – إجادة استخدام الحاسب الآلي. 5- أخصائي إحصاء – الابتكار والتطوير الإحصائي (للجنسين): – درجة الماجستير في الاقتصاد أو الإحصاء. – لا يشترط وجود خبرة سابقة. – إجادة اللغة الإنجليزية بتقدير لا يقل عن ممتاز. – إجادة استخدام الحاسب الآلي. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 1440/10/17هـ وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).





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