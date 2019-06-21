هيئة تنمية الصادرات السعودية تعلن عن وظائف بعدة مجالات

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أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة شاغرة، للعمل بمسمى (أخصائي أول التميز المؤسسي)، وتهدف الوظيفة إلى تنفيذ وتطبيق كافة المتطلبات المنبثقة عن أنظمة التميز المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – أخصائي أول التميز المؤسسي. الشروط: 1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. 2- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الهندسة الصناعية) أو ما يعادلها. Advertisements 3- خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة العمليات وضمان الجودة أو ما يعادلها. 4- خبرة في إعداد وتحديث السياسات والإجراءات واتفاقيات مستوى الخدمات. 5- معرفة بأنظمة إدارة الجودة (ISO9000 – EFQM). 6- إتقان اللغتين العربية والإنجليزية. موعد التقديم: – التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الخميس بتاريخ 2019/06/20م وينتهي بتاريخ 2019/08/20م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا





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