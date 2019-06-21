شركة موبايلي تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس

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أعلنت شركة موبايلي عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة لحملة البكالوريوس من ذوي الخبرة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مدير ذكاء الأعمال، ومدير تخطيط الأداء).

1- مدير ذكاء الأعمال (Director Business Intelligence):

– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (هندسة علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات) أو ما يعادلها من جامعة مُعتمدة، خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

2- مدير تخطيط الأداء (Director Performance Planning).

– درجة البكالوريوس في التخصصات التالية (التسويق أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال) أو ما يعادلها من جامعة مُعتمدة، خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

وأضافت شركة موبايلي أنه يمكن معرفة مزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي (هنا).

