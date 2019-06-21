صندوق التنمية الوطني يعين “ستيفن جروف” محافظًا له

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صدر قرار مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتعيين السيد “ستيفن جروف” محافظاً لصندوق التنمية الوطني.

وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ محمد التويجري أنّ تعيين “جروف” جاء بناءً على خبرته المتخصصة، وفهمه العميق لعمل الصناديق التنموية واختصاصاتها، حيث يعد أحد أبرز المتخصصين في مجال التنمية الاقتصادية.

ويملك السيد جروف خبرة تتجاوز ثلاثين عامًا في مجال التنمية الاقتصادية والأسواق الناشئة، حيث شغل منصب نائب رئيس بنك التنمية الآسيوي، وعمل مسؤولاً عن العمليات التشغيلية للبنك في شرق وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي، كما شغل منصب نائب مدير دائرة التعاون الإنمائي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يذكر أن صندوق التنمية الوطني تم إنشاؤه بتاريخ 13 المحرم 1439هـ..، حيث يرتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويرأس مجلس إدارته نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعمل الصندوق على تحقيق التكامل والتنسيق بين الصناديق والبنوك التنموية والإشراف عليها ومراقبة أدائها، وضمان تناغم منظومتها مع أهداف رؤية المملكة 2030.

