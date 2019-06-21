«الأرصاد»: موجة حارة ورياح وأمطار رعدية على 7 مناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، عددًا من التنبيهات المتقدمة بشأن حالة الطقس على بعض مناطق المملكة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة، في التنبيهات التي اطلعت عليها «عاجل»، إن منطقة القصيم -وتشمل (الأسياح، والبدائع، والبكيرية، والرس، والشماسية، والمذنب، والنبهانية، وبريدة، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة والصقور، وعنيزة، وعيون الجواء)- تشهد نشاطًا في الرياح السطحية مصحوبًا بالأتربة، وتدنيًا في مدى الرؤية؛ وذلك من التاسعة صباحًا حتى الخامسة عصرًا.

وصدر التنبيه نفسه إلى مناطق حائل (وتشمل الحائط، والسليمي، والشملي، والشنان، والغزالة، وبقعاء، وحائل، وسميراء)، والرياض (وتشمل الأفلاج، والخرج، والدوادمي، والزلفي، والسليل، والعاصمة الرياض، والقويعية، والمجمعة، وشقراء، ووادي الدواسر) من العاشرة صباحًا إلى الثامنة مساءً، والشرقية (وتشمل الأحساء، والجبيل، والخبر، والخفجي، والدمام، والقطيف، والنعيرية، وحفر الباطن) من الحادية عشرة صباحًا إلى الثامنة مساءً.

وتشهد منطقة مكة المكرمة (وتشمل الجموم، والعاصمة المقدسة، والكامل بحرة، وجدة، وخليص، ورابغ) موجة حارة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية من العاشرة صباحًا إلى الخامسة عصرًا.

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فيما نبَّهت الأرصاد إلى هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة عسير (وتشمل أبها، والنماص، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل) من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثامنة من مساء اليوم، كما تهطل أمطار رعدية على منطقة جازان (الدائر، وفيفاء، وهروب) خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا حتى السادسة مساءً.

وكان المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني قد صرّح -في وقتٍ سابق- بأن درجات الحرارة من المتوقع أن تقارب 50 درجة اليوم الجمعة، وخاصةً على منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، خلال فترة الذروة من 12 ظهرًا حتى الـ3 عصرًا.

ودعت الهيئة الجميع إلى اتباع الإرشادات التوعوية الصادرة عن الجهات المختصة، في مثل هذه الأجواء، خاصةً وزارات الصحة والعمل والدفاع المدني، خلال فترة الذروة.