الأمير خالد بن سلمان: إيران تتخذ اليمن مركزًا رئيسيًّا لإرهابها

شدد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، على أن إيران تواصل «نشر الإرهاب في اليمن»، وتتناسى كافة النواحي الإنسانية للشعب الشقيق.
وقال الأمير خالد (عبر حسابه الرسمي بتويتر) إنه بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي، متخذةً اليمن مركزًا رئيسيًّا لها، ومتناسيةً كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني.
وقال إنه أكد للمبعوث الأمريكي دعم المملكة قرار الولايات المتحدة فرض العقوبات الصارمة على إيران؛ بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة، وناقش معه هجماتها الأخيرة على المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير خالد بن سلمان: إيران تتخذ اليمن مركزًا رئيسيًّا لإرهابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.