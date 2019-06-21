الأمير خالد بن سلمان: إيران تتخذ اليمن مركزًا رئيسيًّا لإرهابها

شدد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، على أن إيران تواصل «نشر الإرهاب في اليمن»، وتتناسى كافة النواحي الإنسانية للشعب الشقيق.

وقال الأمير خالد (عبر حسابه الرسمي بتويتر) إنه بحث مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، ما تقوم به إيران في اليمن من نشر إرهابها ونظامها العدائي، متخذةً اليمن مركزًا رئيسيًّا لها، ومتناسيةً كافة النواحي الإنسانية للشعب اليمني.

وقال إنه أكد للمبعوث الأمريكي دعم المملكة قرار الولايات المتحدة فرض العقوبات الصارمة على إيران؛ بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة، وناقش معه هجماتها الأخيرة على المملكة.