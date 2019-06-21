السعودية اليوم / تنمية نجران تنفذ برنامج "نادي الزهور والبراعم الصيفي" الأحد القادم



نجران 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

تنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران ممثلة بالقسم النسائي، الأحد القادم برنامج "نادي الزهور والبراعم الصيفي"، الذي يستهدف طالبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة، وذلك في مقر اللجنة بحي المخيم.

وأوضحت اللجنة أن البرنامج يشتمل على دورات في الحاسب الآلي ، واللغة الانجليزية ، وتصحيح الإملاء، وتحسين الخط، إلى جانب مسابقات تعليمية، وترفيهية، حيث تأتي الفعالية ضمن برامج اللجنة خلال العطلة الصيفية.

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13:31ت م

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