

الرياض 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل اجتماعًا بحضور رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف

وقدم أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى خلال الاجتماع عدداً من الآراء والاقتراحات والتساؤلات للجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف التجارية حول المعوقات وسبل تجاوزها، بما يرتقي بالخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.

حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية التجارية.

وفي السياق ذاته اجتمعت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس اللجنة إبراهيم المفلح مع ممثلين من الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439 / 1440هـ.

وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المقترحات والاستفسارات والآراء حول أداء الهيئة.

حضر الاجتماع عدد من الوكلاء والمسؤولين بالهيئة العامة للزكاة والدخل.

// انتهى //

13:07ت م

0036



الرياض 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل اجتماعًا بحضور رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية الدكتور سليمان بن إبراهيم العييري لمناقشة أبرز المستجدات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص.وقدم أعضاء لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى خلال الاجتماع عدداً من الآراء والاقتراحات والتساؤلات للجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف التجارية حول المعوقات وسبل تجاوزها، بما يرتقي بالخدمات التي يقدمها القطاع الخاص.حضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية التجارية.وفي السياق ذاته اجتمعت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة نائب رئيس اللجنة إبراهيم المفلح مع ممثلين من الهيئة العامة للزكاة والدخل، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للزكاة والدخل للعام المالي 1439 / 1440هـ.وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من المقترحات والاستفسارات والآراء حول أداء الهيئة.حضر الاجتماع عدد من الوكلاء والمسؤولين بالهيئة العامة للزكاة والدخل.// انتهى //13:07ت م0036

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشورى بجتمع مع ممثلي اللجنة الوطنية للغرف السعودية و"الزكاة والدخل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.