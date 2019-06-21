

جاكرتا 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

لقي 30 شخصًا على الأقل مصرعهم إثر حريق اجتاح منزلاً يستخدم أيضا مصنعًا لعلب الكبريت في إندونيسيا.

وقال رئيس وكالة إدارة الكوارث في شمال سومطرة رياديل لوبيس "لا نعرف سبب الحريق لكن تم إخماده ، مضيفا أن بين الضحايا ثلاثة أطفال على الأقل.

وأظهرت صور للكارثة جثثا متفحمة مكدسة فوق بعضها البعض، فيما أظهرت مشاهد التلفزيون سحبا من الدخان الأسود يتصاعد من المنزل الواقع في بلدة بينجاي في شمال سومطرة.

// انتهى //

12:55ت م

0035





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 30 قتيلاً على الأقل في حريق في مستودع لعلب الكبريت في إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.