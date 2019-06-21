السعودية اليوم / سقوط مروحية روسية في إقليم كراسنودار ومصرع قائدها



موسكو 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الطوارئ الروسية، اليوم ، أن مروحية من طراز مي-2 قد سقطت في إقليم كراسنودار، جنوب غربي روسيا، ولقي قائدها مصرعه.

وقال مصدر في وزارة الطوارئ في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية "إن المروحية تابعة لأحد رجال الأعمال، وكانت تقوم برش الحقول"​​​.

// انتهى //

12:49ت م

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