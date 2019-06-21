السعودية اليوم / إصابة 39 شرطياً و30 متظاهراً بجروح في صدامات أمام البرلمان في جورجيا



تبيليسي 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

أصيب 39 شرطياً و30 متظاهراً بجروح في تبيليسي مساء أمس الخميس في صدامات دارت بين الطرفين أمام مبنى البرلمان .

وقال مستشار رئيس الوزراء الجورجي ماموكا باختادزه إنّ "الجرحى سقطوا حين حاول آلاف المتظاهرين اقتحام مبنى البرلمان فتصدّت لهم قوات مكافحة الشغب وتم ".

// انتهى //

12:43ت م

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