

الرياض 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض إسلام "110" من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات، وتفطير 28 ألف صائم، وتسيير 80 رحلة عمرة استفاد منها 3920 مواطنا ومقيما.

جاء ذلك في تقرير أصدره المكتب عن أبرز إنجازاته خلال شهر رمضان الماضي، حيث أقام الملتقى السنوي الثاني للتفطير وتكريم 150 مسلماً جديداً في جامع المهيني بحي العارض، كما وزع 450 هدية رمضانية على العاملات في المشاغل النسائية، وعن الأنشطة الدعوية في المساجد نظم المكتب 195 كلمة ومحاضرة، ووزع 1678 مادة دعوية بعدة لغات، إضافة إلى تحديث محتوى الشاشات في المساجد.

كما نظم المكتب بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بطولة "مسك الشمال"

// انتهى //

12:28ت م

0028



الرياض 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واسأعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض إسلام "110" من الرجال والنساء من مختلف الجنسيات، وتفطير 28 ألف صائم، وتسيير 80 رحلة عمرة استفاد منها 3920 مواطنا ومقيما.جاء ذلك في تقرير أصدره المكتب عن أبرز إنجازاته خلال شهر رمضان الماضي، حيث أقام الملتقى السنوي الثاني للتفطير وتكريم 150 مسلماً جديداً في جامع المهيني بحي العارض، كما وزع 450 هدية رمضانية على العاملات في المشاغل النسائية، وعن الأنشطة الدعوية في المساجد نظم المكتب 195 كلمة ومحاضرة، ووزع 1678 مادة دعوية بعدة لغات، إضافة إلى تحديث محتوى الشاشات في المساجد.كما نظم المكتب بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بطولة "مسك الشمال" الرياضية لدوري كرة القدم "والبلايستيشن" بمشاركة 16 فريق كرة قدم، و130 فريقا لدوري "البلايستيشن"، كما طرح المكتب 4 مسابقات ثقافية في الجوامع والمساجد، وللجاليات في مواقع التفطير، وللمسلمات الجدد، ومسابقة "فقهيات" للمتابعين في تويتر.// انتهى //12:28ت م0028

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعاوني شمال الرياض يعلن إسلام 110 من الرجال والنساء خلال شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.