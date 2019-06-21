الأهداف الإيرانية التي قصدتها ضربة أمريكا العسكرية قبل إيقافها

2019-06-21

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشف مسؤولون أمريكيون، أن الساعات الأخيرة شهدت التخطيط لضربة عسكرية مُركّزة ضد إيران، على خلفية إسقاط حرسها الثوري لطائرة بدون طيار أمريكية، كانت في مهمة استطلاع بالمياه الدولية.

وحسب ما جاء في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن مسؤولين أمريكيين أكّدوا أن الرئيس دونالد ترامب وافق على شنّ هجوم أمريكي ضد إيران للردّ على عملها العدائي لكنه أرجأ الأمر.

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وأشار المسؤولون إلى المواقع والأهداف التي حدّدتها الضربة الأمريكية في الساعات القليلة الماضية، وذلك قبل إلغائها من قِبل الرئيس الأمريكي، مؤكدين أن قائمة الأهداف شملت بطاريات الرادار والصواريخ، بالإضافة إلى المواقع التي كانت ضالعة في الهجوم الذي أدّى إلى إسقاط الطائرة الدرون الأمريكية.

وقال المسؤول إن الطائرات كانت في الجو والسفن في موقعها الاستعدادي لشنّ الهجوم، لكن لم تُطلق صواريخ عندما كانت في تلك الوضعية.

وكان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون ضربة عسكرية أمريكية، خاصة بعد مناقشات مكثفة في البيت الأبيض بين كبار مسؤولي الأمن القومي للرئيس وزعماء الكونجرس.