ليلة سهم تجمع رابح صقر مع نوال الكويتية بحضور أصالة

2019-06-21

متابعات الخليج 365 - جدة

سيكون أهالي جدة على موعد مع ليلة من ليالي الطرب والإبداع، ليلة سهم، حيث يجتمع عدد من ألمع نجوم الفن في حفل واحد في القاعة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ومن المقرر أن يشارك الفنانون رابح صقر ونوال الكويتية وأصالة نصري وأسماء لمنور وراشد الفارس، في إحياء فاعليات موسم جدة يوم 29 يونيو الجاري.

وأعلن موسم جدة توفر تذاكر الحفل الطربي الذي يحمل اسم ليلة سهم نسبة للملحن السعودي المعروف، على أن يقام الحفل في مدينة الملك عبدالله الرياضية في تمام الساعة الـ8.30 م.

يُذكر أن هذه الفعالية وغيرها من فعاليات مواسم المملكة تؤهل غير السعوديين لتقديم طلب الحصول على تأشيرة شارك للفعاليات العالمية حيث يمكنهم زيارة المملكة لحضور هذه الفعاليات.

ويتمّ الحصول على تأشيرة شارك عبر 4 خطوات سهلة وهي:

اختر فعالية تؤهلك للحصول على التأشيرة الإلكترونية واختر تذاكرك.

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سجل في موقع شارك واملأ نموذج طلب التأشيرة الإلكترونية.

أتمم عملية الدفع الإلكتروني.

سيصلك بريد إلكتروني يحتوي على تأشيرتك الإلكترونية وبريد آخر يحتوي على تذاكرك!

يُذكر أن موسم جدة هو أحد مواسم المملكة التي أطلقتها هيئة الترفيه هذا العام بالمشاركة مع العديد من الجهات ذات الخبرة في مجال صناعة الترفيه.

وقد حدّد القائمون على فعاليات موسم، حزمة من الأهداف، على رأسها إبراز الفرص التنموية التي توفرها المملكة، وتسليط الضوء عليها كإحدى الدول السياحية الرائجة في العالم، وإدراج مدينة جدة ضمن المجتمعات العالمية وكعاصمة للسياحة في المملكة من خلال إعادة تشكيل قطاع الفعاليات والمناسبات، وتشغيلها وإدارتها كواحدة من أهم الصناعات الحيوية التي تثري الاقتصاد الوطني، وتعزيز جهود الدولة في تمكين شباب الوطن، وتوفير فرص عمل للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الميزات السياحية لمدينة جدة، من خلال مشروعات بناء وتطوير وبنية تحتية مستدامة، صممت لتخدم أهالي عروس البحر الأحمر على المدى الطويل، وهي تشكل 25% من حجم مشروعات موسم جدة، حيث ستستمر المرافق الجديدة التي تم إنشاؤها للمدى البعيد ورافد مهم للسياحة.