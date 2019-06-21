2019-06-21

بعد ساعات من تحذير ترامب.. الخارجية الإيرانية: لا نريد حربًا مع أمريكا

متابعات الخليج 365 - متابعة

بعد ساعات من التحذير الأمريكي الذي تلقته إيران عبر وسيط عماني، أعلنت ايران أنها لا تريد الدخول في حرب مع أمريكا.

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وأبلغت وزارة الخارجية الإيرانية سفير سويسرا لدى طهران، راعي المصالح الأمريكية، أن إيران لا تريد حربًا مع أمريكا.

وكانت إيران تلقّت رسالة تحذير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذّر خلالها من أن هجومًا أمريكيًا على إيران قد يكون وشيكًا وذلك ردًا على إسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية دون طيار فوق مياه خليج هرمز أمس، الأمر الذي اعتبره الرئيس ترامب “خطأ جسيمًا ” وستكون له عواقب وخيمة.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد ألغى قرارًا بشن هجوم عسكري ضد عدد من الأهداف الإيرانية في الساعات القليلة الماضية، ردًا على إسقاط طائرة استطلاع بدون طيار صباح أمس الخميس.