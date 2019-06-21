خبراء علم النفس السيبراني يكشفون ثغرات في تقرير كالمار عن قضية خاشقجي

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365- ناصر السلمي:

كشف بعض الخبراء والمختصين بعلم النفس السيبراني بعض الثغرات في تقرير ” كالمار ” الأخير فيما يخص قضية جمال خاشقجي والذي اشارت من خلاله إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – والذي ذكرت ظناً منها بأنه مسئول عن القضية لكون المتهمون من الدائرة المقربة من سموه في تقرير وصفه هؤلاء الخبراء بالمجحف والذي يعتبر لا أهمية له.

وأعدت الاستاذه رحاب الرفاعي المختصة بعلم النفس السيبراني وبإشراف مباشر من قبل الدكتور صالح بن يحيى الغامدي رئيس قسم علم النفس بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وأحد المختصين بعلم النفس السيبراني تقريراً كشفت من خلاله بعض الثغرات في تقرير ” كالمار ” والتي وضعوها في نقاط وذلك بعد القراءة المتعمقة في هذا التقرير المزيف .

وقال الخبراء بأن تقرير كالمار لا أهمية له لأنها تعتبر مفوضة بشكل غير رسمي وأيضاً بأن كيف لها أن تكشف عن جريمة خلال خمسة أيام فقط وأنها تجتمع بالأتراك فقط دون غيرهم .

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وذكر الخبراء بأن تغريداتها السابقة تؤثر على مصداقية تقريرها وهي قرينة تدل على نواياها السيئة التي تضمرها تجاه الدولة السعودية وأنها تعتمد على الإعلام التركي في إدانة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ويدعمها بتغريدة مولود أوغلو وزير الخارجية التركية .

وبيّن الخبراء بأن نمط شخصية كالمار من خلال موقع تحليل الشخصية من خلال التغريدات analyzewords.com الذي يوضح انها تعاني حالة من الغضب مسببة لها ارتفاع القلق والإكتئاب وبالتالي يسود تغريداتها الهجوم نتيجة الإنفعال بدون أدلة مقنعة .

وبدورهم خبراء علم النفس السيبراني يقدمون للمجتمع والعالم نتائج تحليل الشخصية المبني على اسس منهجية علمية لها صفة الصدق والثبات العلمي.