السعودية اليوم / أكثر من 200 ألف مستفيد من برامج مكتب أجياد للدعوة خلال شهر رمضان المبارك



مكة المكرمة 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

استعرض المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد مكة المكرمة انجازاته خلال شهر رمضان المبارك الماضي، إذ بلغ عدد المستفيدين من برامجه أكثر من 214,699 مستفيدا من المعتمرين والزوار وسكان منطقة الحرم.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بأجياد الدكتور عصام بن هاشم الجفري: أن المكتب قدم خلال شهر رمضان الماضي أكثر من 317 برنامجاً ومنشطا دعويا شملت الدروس اليومية واليوم الدعوي والمسابقات الإلكترونية, والشاشات الدعوية, وتوزيع مصاحف مترجمة, وتوزيع مطويات وكتيبات عبر برنامج تواصل, وحفاوة ضيف الرحمن.

وأضاف الجفري إلى أن هذه الإنجازات تأتي بفضل الله ثم بفضل القيادة الرشيدة على دعمها المستمرة ومتابعاتها الدائمة والتي تأتي من منطلق رسالتها السامية وتأكيداً لاهتمامها بالإسلام والمسلمين, وتحقيقا لرؤية المملكة 2030.

يذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأجياد يقدم برامجه للحجاج والمعتمرين والزوار وسكان منطقة الحرم المكي والجاليات المقيمة فيها, وذلك بإشراف مباشر من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

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11:48ت م

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