2019-06-21

تفاصيل الهجوم الأمريكي الذي أوقفه ترامب في آخر لحظة ضد إيران

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه ضربات عسكرية ضد أهداف إيرانية ردًا على إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، لكنه تراجع في وقت لاحق، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز وواشنطن بوست نقلًا عن مسؤولين في الإدارة.

وضعية الهجوم

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول كبير بالإدارة قوله: إن العملية كانت جارية في مراحلها الأولى، حيث كانت الطائرات في الجو والسفن بموقعها عندما تم إلغاؤها.

لم يعلق مسؤولو وزارة الدفاع ليلة الخميس، كما لم يردّ البيت الأبيض على طلب التعليق، حيث قالت الصحيفة: إن أي مسؤول حكومي لم يطلب من نيويورك تايمز حجب المقال.

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الخيارات المتاحة

وأشار ترامب في وقت سابق، أمس الخميس، إلى أن الولايات المتحدة تدرس خيارات لكيفية الرد على إسقاط طائرة أمريكية بدون طيار.

وقال ترامب: “إيران ارتكبت خطأً سيئًا للغاية.. كانت الطائرة بدون طيار في المياه الدولية، ولقد تمّ توثيق موقعها”.

وقال قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، حسين سلامي، إن الضربة كانت بمثابة إشارة إلى أن إيران لن تتراجع عن التهديدات.

ومن جانبهم، ألقى مسؤولون أمريكيون باللوم على إيران لما وصفوه بأنه هجوم على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان الأسبوع الماضي، وهي الشرارة التي أشعلت الأوضاع المتوترة في الوقت الحالي.