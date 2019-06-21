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2019-06-21 أستراليا وهولندا تحظران الطيران المدني فوق مضيق هرمز ⁧ متابعات الخليج 365 - متابعة Advertisements قرّرت كل من أستراليا وهولندا حظر طيران رحلات الشركات المدنية الجوية فوق مضيق هرمز. يأتي ذلك في أعقاب إسقاط إيران طائرة استطلاع عسكرية أمريكية بدون طيار، الأمر الذي اعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأً جسمياً.









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