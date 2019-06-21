دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة شھد مطار حائل أمس الخمیس وصول "ياسمين الميموني" أول مساعدة طیار سعودية على متن رحلة داخلیة تابعة لخطوط "طیران نسما". ويظهر مقطع فیديو مصور من قمرة قیادة الطائرة لحظة تولي "ياسمین" مھمة الھبوط بالطائرة على مدرج المطار. وأقام المطار حفل استقبال سريعاً للمساعدة ياسمین المیمني، كونھا أول سعودية تعمل مساعدة كابتن في شركة طیران محلیة. وحصلت ياسمين الميمني على رخصة الطيران من أمريكا، ولكنها استبدلت رخصة سعودية بها عام 2013، وظلت على مدار ست سنوات دون عمل حتى وجدت الفرصة في شركة "نسما" للطيران. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "مطار حائل" يحتفي بأول رحلة لمساعدة طيار سعودية عبر "نسما للطيران" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.