“المرور”: يجب التقيد بهذه الخطوات عند عمل “يوتيرن”

حددت الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات لقائدي المركبات للتقيد بها تفادياً لوقوع الحوادث عند الالتفاف للخلف (يوتيرن). وذكرت أنه يجب على قائد السيارة استخدام الإشارة التنبيهية للمركبة قبل الانتقال لمسار الانتقال للخلف، ثم الانتقال للمسار بعد التأكد من خلو الطريق من المركبات، مع مراعاة الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق المراد الانتقال إليه.

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