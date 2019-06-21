إيقاف ضخ المياه المحلاة عن القطيف اليوم ولمدة يومين

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة القطيف، أنه سيتم إيقاف ضخ المياه المحلاة في القطيف وقراها اعتباراً من مساء اليوم الجمعة ولمدة يومين. وذكرت الإدارة أن هذا الإيقاف سببه ربط خزانات المياه مع الخط الناقل الرئيس للمياه في محافظة القطيف، مؤكدة أنه سيتم تعويض المياه المحلاة في المحافظة بمياه الآبار.
وأشارت إلى أنها ستقوم كذلك بتزويد المشتركين بالمياه عن طريق صهاريج المياه عبر الاتصالات على الرقم الموحد 939. وحثّت إدارة خدمات المياه، سكان القطيف وقراها على ترشيد استهلاك المياه.
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