المالكي: ميليشيا الحوثي الإرهابية تتعمد استهداف المدنيين

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في محاولاتها البائسة وممارساتها غير الأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، التي ترقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني.

وجاء ذلك إلحاقًا لما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء أمس الخميس، عن اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لطائرتين بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة جازان.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه المحاولات العبثية والهمجية تكشف بوضوح الوجه الحقيقي لتلك الميليشيا الإرهابية التي تستخف بأرواح المدنيين، دون أي احترام للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، مؤكدًا التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بأحكام القانون الدولي الإنساني بكافة عملياتها العسكرية وتطبيق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بقواعد الاشتباك لحماية المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات الصارمة لحماية المدنيين من هذه الأعمال الإرهابية وسينال المحاسبة كل من خطط ودبر وساهم في إطلاق هذه الأعمال والهجمات الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.