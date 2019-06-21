«بن لبدة» يناقش تعثر مشاريع سقيا أهالي الداير

ناقش محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، أمس الخميس، في مكتبه مع مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر، مشاكل السقيا ومشاريع المياه بالمحافظة وقراها، وذلك بحضور المجلس المحلي بالمحافظة.

وتعيش محافظة الداير بني مالك في شرق منطقة جازان، حالة من الشح الحاد في المياه بعد تعثر مشروع السقيا بعد نهاية العقود وتوقف المتعهدين عن العمل، وتأخر وزارة البيئة والمياه والزراعة في إحلال العقود الجديدة منذ ما يقارب الـ ١٠ أشهر، مما تسبب في تحمل المواطنين في جبال الداير الكثير من التكاليف الشاقة لتوفير المياه

ووقف المهندس الجبر ميدانيًا على مشروعات خدمات المياه المنفذة والجاري تنفيذها بمحافظة الداير بني مالك والقرى التابعة لها.

وعقد الجبر اجتماعًا بمدير فرع خدمات المياه بمحافظة الداير أحمد المالكي ومدراء الإدارات وموظفي الفرع؛ حيث تم خلاله مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بتنفيذ مشروعات المياه بالمحافظة ومتابعة مشروعات الصيانة والتشغيل والسقيا، مشددًا على أهمية الوقوف ميدانيًّا على المشروعات ومتابعة المقاولين والعمل على معالجة أي عوائق تواجه تنفيذها بهدف مواصلة الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم .