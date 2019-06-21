السعودية اليوم / سمو نائب وزير الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران



الرياض 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، اليوم المبعوث الأمريكي الخاص لإيران براين هوك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات والأوضاع تجاه الجهود المبذولة للتصدي للنشاطات الإيرانية العدائية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض العقوبات الصارمة على إيران بسبب انتهاكاتها وأعمالها الإرهابية في المنطقة.

كما تمت مناقشة الهجمات الإيرانية الأخيرة على المملكة ومن ضمنها دعم المليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن بإرسال الطائرات المسيرة والصواريخ على مرافق مدنية حساسة وكذلك الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان.

وبحث الجانبان آخر المستجدات في اليمن وخاصة ماتقوم به إيران من نشر إرهابها ونظامها العدائي متخذة اليمن مركزاً رئيساً لذلك.

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