الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة في المركز الوطني للقياس والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم عن فتح باب التسجيل على وظائف مراقب مقر اختبارات المحوسبة كمتعاونين بنظام العمل الجزئي وفق التالي: مراقب مقر اختبارات المحوسبة أبها- مراقب مقر اختبارات المحوسبة الدمام- مراقب مقر اختبارات المحوسبة جدة- مراقب مقر اختبارات المحوسبة عويقيلة- مراقب مقر اختبارات المحوسبة الشنان.
ومن ضمن الشروط : أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص (الإدارة أو الحاسب الآلي) كحد أدنى.
اما المسؤوليات فهي : تسجيل الطلاب / الطالبات قبل دخولهم قاعة الاختبار والتأكد من هويات وبيانات الطلاب ومطابقة المعلومات الشخصية لهم.
العمل على توجيه الطلاب / الطالبات اثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر ومسؤول عن مراقبه الطلاب / الطالبات اثناء تأديتهم للاختبار.
تسجيل الحالات الطلابية ورفعها إلى مشرف التسجيل لاتخاذ القرار اللازم والمساهمة فى حل المشكلات التقنية فى الاجهزة المستخدمة فى الاختبار.
وسيتم التقديم من خلال أختيار المنطقة وتعبئة الطلب على الرابط:
https://www.qiyas.sa/index.html?aspxerrorpath=/ar/Recruitment/Pages/JobsListing.aspx
علماً بأنه سوف تصل رسائل نصية لمن يتم ترشيحه واختياره موضحاً بها بقية التعليمات.
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