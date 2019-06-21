الان تتابع شاهد التفاصيل: 308 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف عن توفر 308 وظائف شاغرة للرجال والنساء ، للعمل في عدد من شركات القطاع الخاص. وقالت أن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي: شركة الماكولات السريعة ( البيك )

شركة الكربونات السعودية الشركة العربية لخدمات الامن والسلامة – امنكو

شركة الاطعمة والترفية التجارية المحدودة Advertisements شركة الروابط العالمية

اذاعة الف الف شركة احمد عبدالله العيسى

شركة الوسيلة الدولية للدعاية والإعلان شركة الروابط العالمية

شركة سنابل السلام أم المؤهلات المطلوبة فهي: البكالوريوس – الدبلوم – الثانوية العامة – الكفاءة المتوسطة . وللمزيد من التفاصيل من خلال الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد التفاصيل: 308 وظيفة شاغرة للجنسين في القطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.