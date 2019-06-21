شكرا لقرائتكم إحباط عملية إرهابية وشيكة للحوثيين باستخدام 5 قوارب مفخخة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – "الحياة" | منذ ساعتين في 21 يونيو 2019 - اخر تحديث في 21 يونيو 2019 / 10:48

نفذت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن فجر اليوم (الجمعة)، عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية، تمثل خطراً في حال وهجوم وشيك يهدد الأمن الإقليمي والدولي.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن الأهداف شملت خمسة زوارق مفخخة ومسيّرة من بعد تم تجهيزها من الميليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وأضاف المالكي، أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار وكذلك القوارب المفخخة والمسيّرة من بعد في انتهاكٍ لنصوص اتفاق "ستوكهولم" واتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة. كما أنها تتخذ من الأعيان المدنية وسط المناطق السكنية مقرات لأنشطتها الإرهابية واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.

وبيّن العقيد المالكي، أن هذه الأنشطة والأعمال العدائية والإرهابية مرتبطة بـ"تكتيكات" الحرس الثوري الإيراني تم نقلها من خلال خبراءه وعناصره الداعمة للميليشيا الحوثية، التي تمثل وكلاء إيران في المنطقة.

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وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها للجهود السياسية كافة لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.

وفي موضوع آخر، علق المتحدث باسم التحالف على ما أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف مساء أمس (الخميس) عن اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي طائرتين من دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة جازان، قال إن "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في محاولاتها البائسة وممارساتها غير الأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، التي ترقى إلى جرائم حرب وبحسب نصوص القانون الدولي الإنساني".

وأوضح العقيد المالكي، أن هذه "المحاولات العبثية والهمجية تكشف بوضوح الوجه الحقيقي لتلك الميليشيا الإرهابية التي تستخف بأرواح المدنيين، من دون أي احترام للقانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية والقيم الإنسانية"، مؤكدًا التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف أحكام القانون الدولي الإنساني في عملياتها العسكرية كافة، وتطبيق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات الدولية بقواعد الاشتباك لحماية المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات الصارمة لحماية المدنيين من هذه الأعمال الإرهابية، وسينال المحاسبة كل من خطط ودبر وساهم في إطلاق هذه الأعمال والهجمات الإرهابية، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.