رئيس موريتانيا: قطر دولة تخريب وتدمير وقرار مقاطعتها سيادي ومستقل

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن قطر دولة تخريب وتدمير وقرار مقاطعتها سيادي ومستقل.

وقال ولد عبدالعزيز: شرف عظيم لي قطع العلاقات مع قطر.

وأوضح ولد عبدالعزيز في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس، أن بلاده قطعت أيضا علاقاتها مع إسرائيل ولا تخشى ولا تتبع أحدًا، موضحًا أن بلاده حين وجدت أول فرصة لقطع العلاقات مع قطر فعلت ذلك، لقاء ما تقوم به من تحطيم للدول العربية وتمويل ورعاية للإرهاب في أوروبا.

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وقال إن قطر ساهمت في تدمير تونس وليبيا وسورية واليمن.. كل هذا باسم الديمقراطية والحرية في حين لا توجد حرية أو ديمقراطية في قطر.

وأضاف أن بلاده لم تتأثر بأي أحد في قرارها ولم تقلد أحدًا، مشيرًا إلى أنه قطع العلاقات مع قطر وفق قناعته الشخصية.

وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017، وبررت الخارجية الموريتانية قرارها، آنذاك، بسبب تمادي قطر في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة.