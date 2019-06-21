التحالف يعلن ضرب أهداف عسكرية لميليشيا الحوثي الإرهابية شمال الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم الجمعة، تنفيذ استهدافات نوعية لأهداف عسكرية مشروعة، تتبع ميليشيا الحوثي الإرهابية شمال الحديدة.
وأوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي تتخذ من المواقع المدنية شمال الحديدة، التي وردت في إعادة الانتشار انطلاقًا لعملياتها.
وأكد الاستمرار في تحييد القدرات العدائية والإرهابية للميليشيا الحوثية، مشيرًا إلى أن الأهداف تشمل قوارب مفخخة تم تجهيزها للأعمال الإرهابية ولتهديد الملاحة الدولية.
وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة .
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