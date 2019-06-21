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#كلنا_دون_محمد .. أمير الشباب وعراب الرؤية
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدّد المواطنون ولاءهم ودعمهم لولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ضد حملات التشويه المغرضة.
وتفاعل المواطنون مع وسم “كلنا دون محمد”، وعلّق عبدالله العمر على الوسم بقوله “المُجدد والمُغير محمد بن سلمان .. عرّاب الرؤية وقبطانها”.
وقال آخر “كلنا دون محمد، أمير الشباب وعراب الرؤية .. غيّر من شكل المملكة بفكره وطموحه وعزمه”.
وعلّق فيصل بقوله : “رسم لنا ولأبنائنا مستقبلاً نفخر به .. بفكره وطموحه الذي يعانق هام السحاب”.
وتفاعل عبدالله الرحيان مع الوسم بقوله : “أبو سلمان هو الأمل ونحن متفائلون فيه بإذن الله، أكثر شخص تعرّض لحملات تشكيك وكذب وتزوير وهذا إن دلّ على شيء يدل على أنه يسير بنا في الطريق الصحيح”.
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