الان تتابع العميد بدر بن سعود آل سعود مساعداً لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365- حجب العصيمي:
صدر قرار تعيين العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود مساعداً لقائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام. وقد توجه العميد بدر آل سعود بالشكر والتقدير لمدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ولمساعده لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي على الثقة مؤملا بأن يوفق في خدمة ضيوف الرحمن بما يهئ لهم أداء مناسكهم بيسر وسهولة ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة يحفظها الله.
يذكر ان العميد آل سعود قد عمل لسنوات في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم قبل ان يعود اليها مساعداً.
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