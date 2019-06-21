اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 18 شوال 1440 هـ الموافق 21 يونيو 2019 م واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على انخفاض.

وخسر المؤشر القياسي المؤلف من 225 سهما 28ر42 نقطة ، أو 20ر0%،ليصل إلى 58ر21420 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية .

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 39ر5 نقطة، أو 35ر0%،ليصل إلى 51ر1554 نقطة.

// انتهى //

06:39ت م

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