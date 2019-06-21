«صحة جازان» ترد على والد طفلة الدم الملوَّث: اتخذنا الخطة العلاجية المناسبة للفقيدة

تفاعلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، اليوم الخميس، مع ما نشرته «عاجل» بشأن الطفلة حشيمة الأمير، التي وافتها المنية يوم الخميس الماضي، بعد معاناة مع مرض الأنيميا المنجلية داخل مستشفى «أبوعريش العام»، في وقت يصرُّ والدها أن نجلته توفيت إثر نقل دم ملوث لها.

وعقبت «صحة جازان» في بيان تلقته «عاجل»، اليوم الخميس، على ما نشرته الصحيفة، أمس الأربعاء، تحت عنوان «والد طفلة الدم الملوّث يكشف تفاصيل جديدة حول وفاة نجلته»، قائلة: إنه «تمَّ إصدار بيان في وقت تنويم المريضة بأنَّ ما حدث لها هو مضاعفات طبية بسبب معاناتها من مرض الأنيميا المنجلية».

وأضاف البيان: «أحيلت المريضة للمدن الطبية والمستشفيات التخصصية خارج المنطقة في حينه بناءً على طلب والدها مرفق به التقرير الطبي المفصل عن وضعها الصحي، وقد تمَّ الرد من قبلهم أن العلاج الذي تأخذه المريضة هو المناسب للحالة والخطة العلاجية المتبعة ممتازة ولا يوجد إضافة، وفي حال تحسّن وضع المريضة واستقرارها يعمل تحديث للتقرير والرفع مرة أخرى».

وأكَّد بيان «صحة جازان» أنه «تمَّ ابلاغ والدها في ذلك الحين وإفهامه من قبل برنامج الإحالة وادارة تجربة مريض بالإجراءات التي اتخذتها الصحة مع حالة المريضة- رحمها الله- وأنَّ الخطة العلاجية المتخذة مع حالتها في المستشفى هي المناسبة بناء على ردود المدن الطبية والمستشفيات التخصصية، وأنَّه في حالة تحسن أو استقرار حالتها يتم تحديث التقرير والرفع بإحالتها، إلا أنَّ الحالة لم تتحسن ولم تستقر حتى وافتها المنية، رحمها الله».

وتتقدم «صحة جازان» بخالص العزاء والمواساة لذوي الطفلة حشيمة الأمير، سائلة الله لها الرحمة والمغفرة والشفاعة لوالديها في الجنة.