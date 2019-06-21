«الإقامة المميزة» يدشن حسابه الرسمي على «تويتر»

انتهى مركز الإقامة المميزة فعليًا من تدشين حساب للمركز على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تحت اسم خدمات الإقامة المميزةPremium Residency Services . وسوف يعمل المركز على نشر التفاصيل والرد على الاستفسارات الواردة إليه عبر الحساب الجديد . ويجدر الإشارة إلى أن مركز الإقامة المميزة أكد أنه يعكف على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا؛ لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي على إقامة مميزة.

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