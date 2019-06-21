متحدث «الأرصاد» يُحذر من درجة حرارة الغد ببعض المناطق

توقع المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حسين القحطاني، أن تلامس درجات الحرارة غدًا الجمعة، الـ50 درجة مئوية، خاصة على منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، خلال فترة الذروة من 12 ظهرًا حتى الـ3 عصرًا.

ودعت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الجميع لاتباع الإرشادات التوعوية من قبل الجهات المختصة، في مثل هذه الأجواء، خاصة وزارات الصحة والعمل والدفاع المدني، خلال فترة الذروة.

وبين القحطاني، أن الفرق بين درجة حرارة الهواء في الظل وتحت أشعة الشمس من 2 إلى 3 درجات مئوية.

وأوضح القحطاني أن درجة الشعور بالحرارة ليس لها علاقة بدرجة الحرارة الفعلية، فهي تعتمد على المؤثرات الأخرى كالبدانة والملابس والأمراض المزمنة والرطوبة، وكذلك والعوامل الخارجية المحيطة.

وفي وقت سابق، قالت هيئة الأرصاد، إن الطقس سيكون حارًا إلى شديد الحرارة، مصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، غدًا الجمعة.

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وفي وقت سابق اليوم، حذَّرت هيئة الأرصاد، من ارتفاع وصفته بـ«الملموس» في درجات الحرارة، غدًا الجمعة، بمنطقة مكة المكرمة، وتحديدًا بمحافظة جدة؛ حيث تقارب درجات الحرارة الـ50 درجة.

وذكر بيان صادر عن الهيئة، اطلعت عليه «عاجل»، أنّ من المتوقع أن تتأثر منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة، مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية.

وأضاف البيان أنّه من المحتمل أن تصل درجات الحرارة العظمى لما بين 47 و48 درجة، داعيًّا لمتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذار المبكر على موقع الهيئة ووسائل التواصل الاجتماعي.

كما قال الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، إنّ فصل الصيف سيبدأ فلكيًّا، غدًا الجمعة، وهو موعد الانقلاب الصيفي.

وغرَّد الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنّ غدًا الجمعة سيشهد أطول نهار وأقصر ليلة في السنة طبقًا للحسابات الفلكية.