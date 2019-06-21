«شرطة جازان» تطيح بمتهمين اثنين اعتديا على عامل بمحافظة الدرب

ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة جازان، القبض على شخصين قاما بالاعتداء على أحد عمال سوبر ماركت بمحافظة الدرب.

واستعانت الأجهزة الأمنية، في عملية القبض على المتهمين الاثنين، بمشاهد التقطتها كاميرات المراقبة داخل وخارج السوبر ماركت، والتي أظهرت بداية الخلاف بين العامل وأحد المواطنين، الذي رفض سداد قيمة الدخان الذي طلبه، ثمَّ تطور الخلاف إلى حد الاشتباك بالأيدي خارج السوبر ماركت، ونزول شخصين من إحدى السيارات لمساندة المشتري في مواجهة العامل.

ووفق ما وثَّقته كاميرات المراقبة، فقد قام سائق السيارة بدهس قدم عامل السوبر مركب، والاعتداء عليه. وبعد تأكُّد الأجهزة الأمنية من صحة الواقعة، تحركت على الفور، وألقت القبض على المتهمين بالاعتداء على العامل، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما.