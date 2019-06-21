

نيويورك 17 شوال 1440 هـ 20 يونيو 2019 م واس

سجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 للأسهم الأمريكية اليوم الخميس مستوى إغلاق قياسي الأرتفاع، مدعوما بتوقعات في بورصة وول ستريت بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في الشهر القادم، وذلك لمنع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين من تعطيل النمو الاقتصادي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 249.17 نقطة، أو 0.94%، إلى 26753.17 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 27.72 نقطة، أو 0.95%، ليغلق عند 2954.18 نقطة محطما مستواه القياسي السابق البالغ 2945.83 نقطة الذي سجله في الثلاثين من أبريل نيسان.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 64.02 نقطة، أو 0.8%، إلى 8051.34 نقطة.

// انتهى //

03:51ت م

0235





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الاسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت تغلق علي ارتفاع قياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.