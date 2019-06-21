شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: عملية استهداف نوعية شمال الحديدة لإحباط أعمال إرهابية وشيكة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام قوارب مفخخة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تمثل خطر حال وهجوم وشيك يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي أن الأهداف شملت عدد (خمسة) زوارق مفخخة ومسيّرة عن بعد تم تجهيزها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكان لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وكذلك القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد في انتهاكٍ لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة. كما أنها تتخذ من الأعيان المدنية وسط المناطق السكنية مقرات لأنشطتها الإرهابية واتخاذ المدنيين كدروع بشرية.

وبيّن العقيد المالكي أن هذه الأنشطة والأعمال العدائية والإرهابية مرتبطة ب(تكتيكات) الحرس الثوري الإيراني تم نقلها من خلال خبراءه وعناصره الداعمة للمليشيا الحوثية، التي تمثل وكلاء إيران بالمنطقة.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.