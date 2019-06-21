، "البقعاوي" غادر منزله واختفى في ظروف غامضة منذ ثاني أيام عيد الفطر المبارك ،

محمد بن مسعود - الدمام - ذووه ناشدوا الجهات الأمنية والتطوعية بتكثيف البحث عن ابنهم الغائب

مضى أكثر من ١٧ يومًا على فقدان المواطن نواف حمد مزعل البقعاوي، حيث خرج من منزله وفقد الاتصال به ولا يعلم عن مصيره.

وأوضح ذوو المفقود لـ"الخليج 365"، أن ابنهم في الأربعينيات من العمر، ولا يعاني أي أمراض ذهانية أو نفسية، وخرج من المنزل ثاني أيام عيد الفطر السعيد وانقطعت جميع وسائل التواصل به.

وذكروا أن المفقود يستقل سيارة من نوع هايلكس موديل 2013 ورقم لوحتها (9381)، ورمزها (ا م ك) وجرى إبلاغ الجهات الأمنية والتطوعية بحادثة الاختفاء المريب بعد تأخره عن العودة إلى منزله الكائن في محافظة بقعاء.

وناشد ذوو المفقود الجهات الأمنية والتطوعية بتكثيف البحث عن ابنهم الغائب والمسارعة بكشف مصيره الغامض، ودعوا من يملك أي معلومة عنه بإبلاغ الشرطة والتواصل مع الأرقام التالية:

0555015884

0546469109

0546669391