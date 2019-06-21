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تعرّف على إرشادات المرور لقائدي المركبات عند الالتفاف للخلف

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2019-06-21

تعرّف على إرشادات المرور لقائدي المركبات عند الالتفاف للخلف

متابعات الخليج 365 - الرياض

حدّدت الإدارة العامة للمرور بعض الإرشادات لقائدي المركبات للتقيد بها تفادياً لوقوع الحوادث عند الالتفاف للخلف (يوتيرن).

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وذكرت الإدارة العامة للمرور، إنه يجب على قائد السيارة استخدام الإشارة التنبيهية للمركبة قبل الانتقال لمسار الانتقال للخلف، ثم الانتقال للمسار بعد التأكد من خلوّ الطريق من المركبات، مع مراعاة الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق المراد الانتقال إليه.





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