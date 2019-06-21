بنتن وأبي زيد يبحثان شؤون حجاج أمريكا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أمس (الخميس) في مكتبه بجدة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد. استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أمس (الخميس) في مكتبه بجدة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد. وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج أمريكا لهذا العام، والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل راحة وأمن واستقرار. من جانبه، أشاد السفير الأمريكي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، والتسهيلات الكبيرة والخدمات الجليلة التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.



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