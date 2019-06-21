شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: مصادرة 57 عبوة زمزم غير صالحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة) صادرت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، 57 عبوة زمزم معروضة للبيع بطرق غير صحية ومخالفة بطريق مكة - الهدا. صادرت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، 57 عبوة زمزم معروضة للبيع بطرق غير صحية ومخالفة بطريق مكة - الهدا. ومنعت البلدية الباعة الجائلين المخالفين من مزاولة البيع العشوائي غير النظامي لمياه زمزم والمتاجرة في هذا النشاط بأي شكل من الأشكال، فيما أوضح مدير إدارة الخدمات بالبلدية محمد المعطاني، أنه تم القبض على عدد من الباعة الجائلين المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة ومصادرة وإتلاف كميات من عبوات مياه زمزم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك، نظراً لتعرضها المباشر لأشعة الشمس ولسوء عملية التخزين وعرضها بطرق غير صحية.



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