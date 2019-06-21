شكرا لقرائتكم خبر عن «إخلاء» مسن إماراتي تعرض لأزمة قلبية بمنطقة نائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) نفذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض فجر أمس (الخميس) بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، مهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي. نفذت إحدى طائرات قاعدة طيران الأمن بمنطقة الرياض فجر أمس (الخميس) بالتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني والهلال الأحمر السعودي، مهمة إخلاء طبي لمواطن إماراتي. ولفت طيران الأمن إلى أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً بتعرض مواطن إماراتي مسن لأزمة قلبية أدت لتدهور حالته الصحية، وبعد تحديد موقعه اتضح وجوده في منطقة صحراوية نائية، وعلى الفور تمت مباشرة الحالة وإخلاؤها جواً من قبل طيران الأمن بوجود طاقم طبي متخصص مرافق للرحلة، وتم نقله إلى أحد المستشفيات المتخصصة بالرياض لتلقي العلاج اللازم.



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