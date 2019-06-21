شكرا لقرائتكم خبر عن حرارة جدة 48 مئوية.. ومكة تلامس الـ49 اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تأثر منطقة مكة المكرمة بارتفاع في درجة الحرارة اعتبارا من اليوم (الجمعة) لتلامس 48 درجة مئوية في محافظة جدة. وبينت هيئة الأرصاد أن مكة المكرمة تسجل اليوم 49 مئوية، والمدينة المنورة 43، جدة 48، الرياض والدمام 39، حفرالباطن وبريدة 42، الأحساء وتبوك41 مئوية.

وأوضحت أن الطقس سيكون اليوم حارا إلى شديد الحرارة مصحوبا برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة مكة المكرمة، تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على شمال ووسط وشرق المملكة، فيما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الباحة.